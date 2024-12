Videó: besétáltak a szabotőrök az orosz katonai bázisra, lángokban Oroszország egyik híres vadászbombázója

Az ukrán hírszerzés jelentése szerint az oroszországi krasznodari területen, a Krimszk város közelében található katonai repülőtéren

december 14-én kiégett egy Szu-30-as típusú orosz vadászbombázó.

A régióban nem ez volt az egyetlen veszteség az orosz fél számára. Az ukrán védelmi minisztérium közlése szerint egy nappal korábban, december 13-án Krasznodar városában tűz ütött ki, amelynek következtében három vasúti mozdony használhatatlanná vált.

Overnight, Ukrainian saboteurs were able to sneak onto Russia's Krymsk Airbase and torch a modern Russian Air Force Su-30 Flanker. pic.twitter.com/ntXwxmCB7i