Éveken át harcoltak, most villámgyorsan kibékülhet régi ellenségével Oroszország

Le kell venni a Hajat Tahrír al-Shamot a terrorszervezetek listájáról és azonnal meg kell indítani az egyeztetést arról, hogyan tudja segíteni Oroszország a továbbiakban Szíria népét – vetette fel Ramzan Kadirov, Csecsenföld vezetője Telegram-bejegyzésben.

Kadirov azt írja: Oroszország katonai intervenciója mindig is arról szólt, hogy Szíria stabilizálódjon, a misszió célja a lakosság védelme volt a veszélyes szervezetektől és szereplőktől.

Vlagyimir Vlagyimirovics Putyin orosz elnök célja mindig is kizárólag egyetlen dolog volt: a régóta szenvedő szír nép megsegítése és az agressziótól való védelme”

– írja Kadirov.

A csecsen vezető azt javasolja:

Oroszország azonnal vegye le a Hajat Tahrír al-Shamot a terrorszervezetek listájáról és kezdje meg a tárgyalásokat arról, hogyan tudja Moszkva segíteni a szír gazdaság helyreállítását, a humanitárius krízis orvoslását és a biztonsági erők képzését.

Kadirov e célra egy külön munkacsoportot is létrehozna.

Oroszország aktívan támogatta a bukott Asszad-rezsimet Szíriában, olyannyira, hogy az orosz légierő az utolsó pillanatig aktívan harcolt a Hajat Tahrír al-Sham vezette lázadók ellen. Most, hogy Asszad megbukott, a régióban még mindig működik két orosz bázis, Tartúszban van ráadásul Oroszország egyetlen Földközi-tengeren működő kikötője is. Ezzel a poszttal Kadirov vélhetően azt akarja elérni, hogy megmaradjon a két orosz bázis, illetve hogy az Egyesült Államok ne nyomuljon be a keletkezett hatalmi vákuum helyére.

