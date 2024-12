Rohamra indult Észak-Korea elit egysége: állítólag pikk-pakk letaroltak egy egész települést

Portfolio 2024. december 16. 13:35

Miközben ukrán és nyugati portálok arról írnak, hogy katasztrofálisan teljesítenek a frontra küldött észak-koreai katonák és még az orosz katonákra is rálőnek, az orosz médiában arról számolnak be, hogy a KNDK harcosai nagyon hatékonyak, egyetlen rohammal el is foglaltak egy egész települést.