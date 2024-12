Értesülés: pikk-pakk bezárja a vendégmunkások előtt az országot a magyar kormány

2025. január 1-jétől egyetlen országnak sem lehetne vendégmunkás-engedélyt kiadni Magyarországon Grúzia kivételével, illetve a hosszabbítás lehetősége is elvész – értesült a 444

A lap információi szerint már szerdán tárgyalhatják azt a kormányrendeletet, amely alapján

2025. január 1-jétől nem lehetne több engedélyt kiadni harmadik országbeli vendégmunkásoknak,

illetve a meglévő, két évre szóló, egyéves hosszabbítási opcióval kiadott engedélyeknél már az egy évre szóló opciót sem lehet majd érvényesíteni.

A rendelet az EU-s munkavállalók engedélyeit és a Grúziából (Georgia) érkezőket nem érintené.

A lap arról is ír, hogy a döntésnek politikai okai vannak, illetve jelenleg egyesek lobbiznak azért, hogy a Fülöp-szigetek is lépjen be a kivételek körébe, valamint a rendelet csak júliustól lépjen érvénybe.

