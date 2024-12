Kiderült: tucatjával esnek el a harcok közben az észak-koreai katonák Oroszországban

Ukrajna egy sor felvételt hozott nyilvánosságra arról, ahogy katonákat találnak el a harcmezőn, ám ezeket a felkavaró tartalmuk miatt nem osztjuk meg. A különleges műveleti erők elsősorban FPV-drónokkal támadják a távol-keleti rezsim katonáit. Több ország hírszerzése is arról számolt be, hogy körülbelül 10 ezer észak-koreai érkezhetett Moszkva segítségére az oroszországi Kurszk területén, amelynek egy részét augusztusban elfoglalták az ukránok. A diktatúrából érkező fegyvereseket

eddig nem nagyon lehetett közvetlenül a frontvonalon látni, a legtöbb híradás is arról számolt be, hogy az oroszok inkább a második vonalban bíznak rájuk kisegítő feladatokat.

A helyzet viszont az elmúlt napokban megváltozott, egy sor videó árasztotta el a közösségi médiás felületeket, amelyek arról árulkodtak, hogy éles helyzetben is bevetették az észak-koreaiakat. Az ukrán források szerint két páncélozott járművet, két autót és egy terepjárót is eltaláltak a drónokkal. Korábban is érkeztek már beszámolók arról, hogy elestek a diktatúra katonái a fronton, az ukrán katonai hírszerző ügynökség (HUR) szerint 30 észak-koreai katona halt meg vagy sebesült meg a december 14-15-i támadások során. Információk szerint Oroszország igyekszik eltitkolni a tényleges veszteségeket, erről itt írtunk bővebben:

A címlapkép illusztráció. A címlapkép forrása: Jeon Heon-Kyun-Pool/Getty Images