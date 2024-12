Megindultak az ukrán drónok - Nappallá változott az éjszaka az orosz nagyváros fölött (videó)

A rendelkezésre álló információk alapján az ukrán dróntámadásra valahol Voronyezs környékén került sor. Azt nem lehet tudni, hogy pontosan hány fegyver lépett be az orosz légtérbe.

Az orosz hírportálokon terjedő videón az látszódik, amint a régió légvédelme elkap egyet az ukrán pilóta nélküli repülőgépek közül.

It was noisy this night in the Voronezh region of Russia. According to local authorities, air defense systems were operating in the region. The moment of shooting down the UAV was published by local media. According to the authorities, there were no injuries or damage. pic.twitter.com/iNnGM1ebjW