Felvételek: több tucat ukrán drón csapott le egyszerre, hatalmas lángokkal ég az orosz olajfinomító

Orosz közlések szerint csütörtökre virradóra Ukrajna masszív dróntámadást hajtott végre Oroszország ellen. A védelmi minisztérium szerint összesen 84 ukrán drónt lőttek le, ebből 36-ot a Rosztovi terület fölött.

A terület ügyvivő kormányzója, Jurij Szljuszar bejelentette, hogy

egy drón- és rakétatámadás miatt tűz ütött ki a Novosahtinszk olajfinomítóban.

A robbanások kezdetben az olajfinomító közelében hallatszottak, nem sokkal éjfél után – jelentette az Astra orosz Telegram-csatorna szemtanúkra hivatkozva.

Szljuszar azt írta a Telegramon, hogy tűz ütött ki a finomítóban egy tömeges ukrán légitámadást követően, amelyben állítása szerint több mint három tucat drón, valamint három rakéta is részt vett.

A Novosahtinszk olajfinomítót már nem először éri ukrán támadás. Márciusban egy dróntámadás miatt ideiglenesen le kellett állítani. Júniusban újabb támadás történt, akkor ukrán állítás szerint összesen 1,5 millió tonna olaj semmisült meg.

More footage of the fire at Novoshakhtinsk oil refinery, Rostov region of Russia, after an alleged drone strike.There have been several previous strikes on this oil refinery earlier in the year. It has not been fully funcrioning ever since. https://t.co/mT445uZpYP