Az Egyesült Államok is aktivizálta magát Szíriában: végeztek a rettegett terrorvezérrel

A légicsapást Szíria egy olyan területén hajtották végre, amelyet korábban a megbukott Bassár el-Aszad rezsimje és az őt támogató oroszok ellenőriztek.

A támadás során a terrorszervezet egy másik fegyverese is életét vesztette.

Amint azt már korábban említettük, az Egyesült Államok – a térségbeli szövetségesekkel és partnerekkel együttműködve – nem fogja hagyni, hogy az Iszlám Állam kihasználja a jelenlegi szíriai helyzetet és újjáalakuljon. Az Iszlám Államnak szándékában áll kiszabadítani a jelenleg szíriai létesítményekben fogva tartott több mint 8000 ISIS-fegyverest. Agresszívan fogjuk célba venni ezeket a vezetőket és fegyvereseket, beleértve azokat is, akik Szírián kívüli műveleteket próbálnak végrehajtani

– üzente a Középső Parancsnokság vezetője, Michael Erik Kurilla tábornok.

CENTCOM Forces Kill ISIS Leader During Precision Strike in SyriaOn Dec. 19, U.S. Central Command Forces conducted a precision airstrike targeting ISIS leader Abu Yusif aka Mahmud in the Dayr az Zawr Province, Syria resulting in two ISIS operatives killed, including Abu pic.twitter.com/g3nO68Ye1T