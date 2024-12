Elmondta Elon Musk, melyik pártot támogatná a német parlamenti választásokon

A dél-afrikai származású amerikai techmilliárdos, egyben az X közösségimédia-platform tulajdonosa egy német influenszer, Naomi Seibt videóját osztotta meg, melyben az influenszer Friedrich Merzt, a február 23-án esedékes német előrehozott parlamenti választások legesélyesebb kancellárjelöltjét bírálja, amiért nem akar együttműködni az AfD-vel.

Merz pártja, a CDU korábban határozatban mondta ki, hogy nem köt koalíciót a szélsőséges párttal.

Musk Seibt videójához azt a kommentárt írta:

Csak az AfD mentheti meg Németországot.

A német párt társelnöke és kancellárjelöltje, Alice Weidel aztán megosztotta Musk posztját, úgy kommentálva, hogy a milliárdosnak teljesen igaza van, majd „szovjet Európai Unióról” írt.

Yes! You are perfectly right, ! Please also have a look into my interview on president Trump, how socialist Merkel ruined our country, how the Soviet European Union destroys the countries economic backbone and malfunctioning Germany! @elonmusk