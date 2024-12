Akkora a baj Ukrajnában, hogy már a legfontosabb területekről is inkább a frontra küldik a katonákat

A The Guardian írt beszámolót az ukrajnai háború egyre súlyosabb következményeiről. Az emberhiány már a legfontosabb területekre is hatást gyakorol, de egyelőre nem látszódik a fény az alagút végén.

Az elmondások szerint a kelet-európai országban egyre többször az idősebbeket kell a frontvonalra hívni, mivel gyakorlatilag már alig van olyan, akit nem vetettek be a harcok során. Az Egyesült Államokat vezető Joe Biden kormánya korábban már felszólította Kijevet, hogy a sorozás korhatárát 18-ra a jelenlegi 25-ről, ám ennek a Volodimir Zelenszkij vezette Ukrajna eddig ellenállt. Az amerikai szempontok szerint az ország demográfiai válsággal küzd, ez pedig jelentősen érezteti a hatását a harcok közben is:

a hadsereg gyakorlatilag alig talál már olyan embereket, akiket be tudnak vetni a fegyveres összecsapások során.

A névtelenséget kérő ukrán tisztek is problémásnak vélik a helyzetet. Szerintük a mostani idősebb korosztály már nagyon nem képvisel hasonló harci erőt, mint az orosz offenzíva legelején érkezők. Olyan esetről is beszámoltak, hogy nemrégiben 90 embert küldtek hozzájuk, de közülük csak 24 -en bevethetőek, a fennmaradó 66 ember mindegyike vagy túl idős volt már, vagy beteg volt, esetleg valamilyen szenvedélybetegség miatt nem lehet számítani rá a csata közben. Visszatérő panasz még, hogy a kiképzés minősége sem túl jó, de a felszerelés is egyre hiányosabb.

A hiány már annyira nagy az országban, hogy a vezérkar már arra utasította a szintén emberhiánnyal küzdő légvédelmi erőket, hogy szabadítsanak fel embereket, akiket a frontra lehet küldeni gyalogosként.

A helyzet olyan kritikus szintet ér el, amikor már nem lehetünk biztosak abban, hogy a légvédelem megfelelően tud működni

– mondta el az egyik forrás. Hozzátette, hogy ezeknél az egységeknél nyugati kiképzésen átesett emberek vannak, akiknek fogalmuk sincs a frontvonal harcairól. Elmondása szerint a parancsnokok néha büntetésként is harcolni küldik azokat, akik neki nem tetszenek. Nagy gondot jelent továbbá az is, hogy a légierőről beható ismeretekkel rendelkező emberek esetleg kulcsfontosságú információkat adnak ki az oroszoknak, ha elfogják őket. A légvédelem arról számolt be, hogy egyre nehezebb működtetni az egységeket, de egyelőre a lelövési arányok nem romlottak, ám a helyzet romlása miatt félő, hogy képtelenek lesznek ellátni a feladatukat.

Ukrajnában a háború kezdetén még tömegek jelentkeztek önkéntesnek, azonban a közel három éve húzódó harcok miatt immár alig maradtak páran, akik bevethetőek.

A lakosság morálja is egyre inkább csökken, sokan nem tartják szégyennek, ha valaki elmenekül a katonai behívó elől.

Címlapkép forrása: Wolfgang Schwan/Anadolu via Getty Images