Oroszország mélyén csapott le Ukrajna, Vlagyimir Putyint is értesítették a támadásról

A kazanyi „Azure Shores” felhőkarcoló mellett található „Greenwich” lakókomplexumba csapódott egy ukrán nagy hatótávolságú drón.

A támadás céljáról többféle felvetés látott napvilágot:

Az nem ismert, hogy az ukrán csapásmérés sikeres volt-e.

Az orosz állami hírszolgálat, a TASZSZ beszámolója szerint 8 drón támadta a régiót, ebből kettő bizonyítottan becsapódott a luxusépületbe. Az orosz védelmi minisztérium szerint a támadások „három irányból” érkeztek.

Drones, under the influence of Russian electronic warfare, crashed into an elite residential complex in Kazan, according to Russian media. pic.twitter.com/964eQRDRX2