Rejtélyes robbanás történt Moszkva közelében - Egy An-72-esre csapott le az ukrán hírszerzés

A HUR közleménye szerint az orosz haditengerészet repülőgépének hajtóműve december 12-én robbant fel. Az ügynökség egy homályos videón kívül nem szolgáltatott további részleteket a baleset okáról vagy körülményeiről.

Az érintett repülőgép egy An-72-es, egy szovjet fejlesztésű szállító repülőgép, amelyet az ukrán Antonov vállalat gyártott. A főként katonai célokra használt gép becsült értéke körülbelül 4,5 millió dollár.

A HUR közzétette a robbanásról készült felvételeket, azonban nem vállalta kifejezetten a felelősséget az incidensért.

