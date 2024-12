Egyre több minden derül ki a magdeburgi merénylőről – A rendőrség közzétette, mivel vádolják

A német hatóságok ötrendbeli gyilkosság, többrendbeli gyilkossági kísérlet, illetve súlyos testi sértés miatt emeltek vádat a magdeburgi karácsonyi vásáron elkövetett tömeges gázolás gyanúsítottja ellen – jelentette be a rendőrség vasárnap kora reggel. Eközben egyre több információ lát napvilágot a merénylőről.

A Szász-Anhalt tartományban található Magdeburgban péntek este hajtott a tömegbe egy fekete BMW-vel Taleb A. szaúd-arábiai állampolgár a karácsonyi vásáron. Öt ember életét vesztette, a sérültek száma 200. A halálos áldozatok között négy nő – 45, 52, 67, illetve 75 évesek – és egy 9 éves kisfiú van.

A merénylőt továbbra is előzetes letartóztatásban tartják.

A nyomozók szerint a gyanúsított egyedül cselekedett, egyelőre nincs jele más elkövetőnek.

A Der Tagesspiegel szerint Taleb A. kapcsán iszlamista motívumot nem tudtak azonosítani, a titkosszolgálatok sem tartották nyilván iszlamistaként.

A férfi 2006-ban érkezett Németországba, és azóta szinte megszakítás nélkül ott élt. Németországban orvosi tanulmányokba kezdett, 2016-ban pedig menekültstátuszt kapott.

A most 50 éves elkövető a Magdeburgtól nem messze található Bernbergben élt, ahol egy pszichiátriai klinikán dolgozott pszichiáterként. Néhány hete beteget jelentett, és azóta nem járt be dolgozni – tudta meg a Der Tagesspiegel. Azonban már korábban is többször kimaradt a munkából, munkatársai szerint hangulata ingadozó volt, és állítólag arra utalt, hogy a szaúdi titkosszolgálat követi.

X-oldalán saját profiljához ezt írta:

Németország belül és kívül is üldözi a szaúdi menedékkérő nőket, hogy tönkretegye az életüket – Németország iszlamizálni akarja Európát.

A Der Spiegel szerint Taleb A. különösen nőknek akart segíteni abban, hogy elhagyják Szaúd-Arábiát. A férfi 2016-ban azért kaphatott menekültstátuszt, mivel azt állította, ha vissza kellene térnie hazájába, az élete veszélyben lenne. Taleb A. a hatóságoknak állítólag azt mondta, 2013-ban találkozott Szaúd-Arábia berlini nagykövetségén a kulturális attaséval, aki jelezte neki, hogy ha hazatérne, kivégeznék.

Taleb A. a Spiegel szerint baloldalinak tartotta meg, de egyre inkább a szélsőjobboldal irányába mozdult el.

A férfi Németország iszlamizálódásától tartott,

amiért többek között a 2015-ben szír menekülteket beengedő Angela Merkelt tette felelőssé, akinek a halálát is kívánta.

Az X-oldalán megosztott posztok között többek között egy olyan található, amely Angela Merkel volt német kancellárt mutatja, amint felmutat egy papírt, amire az van ráírva, hogy „Leromboltam Európát”. Egy másik alkalommal egy nő hivatalos megkövezését mutató videót posztolt. (Szaúd-Arábiában még ma is köveznek meg nőket például házasságtörésért.)

A Spiegel úgy tudja, a férfit 2013-ban 90 napos börtönbüntetésre ítélték. Az indok: „a köznyugalom megzavarása bűncselekményekkel való fenyegetéssel”. A beszámolók szerint ennek hátterében az állt, hogy orvosi képzésének egyes részeit nem ismerték el – amire válaszul fenyegetőzött.

A Spiegel információi szerint a szaúd-arábiai titkosszolgálat 2023-ban és 2024-ben összesen három tippet is továbbított Taleb A.-ról a Szövetségi Hírszerző Szolgálatnak (BND).

Ezek között voltak olyan tweetek, amelyekben Taleb A. azt írta, hogy Németország „megfizeti az árát” a szaúd-arábiai menekültekkel való állítólagos rosszindulatú bánásmódjának. A figyelmeztetés eljutott Szász-Anhalt tartomány állami bűnügyi hivatalhoz. Ők azonban nem láttak semmilyen konkrét fenyegetést Taleb A. részéről.

Címlapkép forrása: Heiko Rebsch/picture alliance via Getty Images