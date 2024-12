Putyinnal találkozott a szlovák miniszterelnök

Vlagyimir Putyin orosz elnök és Robert Fico szlovák miniszterelnök vasárnap a Kremlben találkozott, hogy megvitassák az orosz gáz Ukrajnán keresztüli tranzitjának jövőjét. A megbeszélés hátterében az áll, hogy közeledik az év vége, amikor lejár a jelenlegi gáztranzit-szerződés, és Ukrajna nem kívánja azt meghosszabbítani - írja a Reuters.

A találkozóról Pavel Zarubin orosz televíziós műsorvezető számolt be. Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője megerősítette, hogy a megbeszéléseken várhatóan a gáztranzit kérdése és a jelenlegi nemzetközi helyzet kerül terítékre. A találkozót "néhány nappal ezelőtt" szervezték meg.

Szlovákia számára kulcsfontosságú az Ukrajnán áthaladó orosz gáz, mivel az ország energiaellátása nagymértékben függ ettől a forrástól. Robert Fico korábban már bírálta Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt, amiért nem hajlandó meghosszabbítani a tranzitszerződést.

Ukrajna többször is kijelentette, hogy nem kívánja folytatni az Oroszországgal kötött tranzitmegállapodást, tekintettel a két ország között közel 34 hónapja tartó háborús helyzetre.

Szlovákia, amely hosszú távú szerződéssel rendelkezik az orosz Gazprom vállalattal, igyekszik továbbra is Ukrajnán keresztül beszerezni a gázt. Az ország érvelése szerint a más útvonalakon történő beszerzés jelentősen, mintegy 220 millió euróval növelné a költségeket a magasabb tranzitdíjak miatt.

A gáztranzit kérdése az Európai Unió legutóbbi, brüsszeli csúcstalálkozóján is felmerült, ahol Fico és Zelenszkij is jelen volt. A szlovák miniszterelnök itt is felvetette a problémát, de az ukrán elnök ismét megerősítette, hogy az országa nem kívánja folytatni az orosz gáz tranzitját.

