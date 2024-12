Ártatlannak vallotta magát a biztosítócég-vezér gyilkosa, akiből celeb lett

Ártatlannak vallotta magát hétfőn az a 26 éves férfi, aki a gyanú szerint New York utcáin lelőtte a UnitedHealthcare vezérigazgatóját - írja az AP. Luigi Mangione-t emberölés és terrorizmus miatt állították állami bíróság elé, de egy szövetségi per is folyamatban van ellene. Az ügyészek szerint a két ügy párhuzamosan fog haladni, várhatóan az állami vádak kerülnek először bíróság elé.