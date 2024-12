Karácsonyra összeszakad az ukrán védelem Donyeckben - Végnapjait éli Makarivka és Velijka Novoszilka is

Az orosz milbloggerek egymás után osztják meg a hírt, mely szerint sikeresen bekerítették a Donyeck megye legnyugatibb, sűrűbben lakott részén fekvő Makarivka nevű kisvárost.

Az orosz hadügyminisztérium mai közleménye szintén ezt a narratívát támasztja alá: Moszkva szerint a Makarivkától északra fekvő Sztorozseve és Blahodatne is az ő kezükön van már. A döntően ukrán forrásokból származó Liveuamap már korábban pirosra festette a kisvárost.

Az Ukrinform ugyanakkor katonai forrásokra hivatkozva azt állítja, hogy a település védői még kitartanak, bár azt elismerik, hogy rendkívül nehéz a helyzet a fronton.

Mindazonáltal mostanra nagyon úgy néz ki, hogy az oroszok közel kerültek a Velijka Novoszilkába vezető összes műút elvágásához.

A város Donyeck megye nyugati csücskének utolsó nagyobb méretű települése.

All the main roads to Velyka Novoselika have been cut by Russian forces, and the city will likely fall soon- Russia will thereafter be in a position to push far both north and west pic.twitter.com/5Hc6CTAN9S