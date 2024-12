Térképeken a nagy orosz nyomulás: két helyen is kockázatos helyzetbe került Ukrajna

A finnországi Black Bird OSINT (nyílt forráskódú adatokra támaszkodó) elemzője, John Helin hozott nyilvánosságra értékelést az ukrajnai frontvonal helyzetéről, valamint annak kilátásairól. A megállapítás szerint Moszkva azon dolgozik, hogy teljesen bekerítse az ukrán csapatokat két kulcsfontosságú városnál is: Kurahove és Velika Novoszilka térségébe. A térképen sötétebben a korábban elfoglalt területek, míg világosabb pirossal a frissen megszerzett területek. Az elemző szerint ebben a hónapban némileg belassultak a hadműveletek a térségben, de ettől még nem maradt ideje fellélegezni az ukrán védőknek.

With the recent Russian advances, two dangerous salients are emerging in Southern Donetsk. In Velyka Novosilka and Kurakhove, the Ukrainian supply routes are under significant threat. A quick thread on the situation in South Donetsk. 1/1/ pic.twitter.com/qL6VddmbCJ

Kurahovénál az oroszok északi és déli oldalról folyamatosan szerzik a területet, valamint kelet felől lassan szereznek egyre nagyobb részt foglalnak el a városból. A helyben kialakult katlanban különösen nagy veszélyt jelent, hogy az oroszok nyugat felől is elvághatják a közlekedési útvonalakat.

The most difficult situation has emerged around the Kurakhove salient where the Russians are advancing both on the northern and southern flanks. The Ukrainian situation here is especially dangerous because of the limited logistical routes. 3/ pic.twitter.com/BWhpVJ8GhH