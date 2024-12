Elsüllyedt egy orosz hajó, Ukrajna drónokkal csapott le, Zelenszkij figyelmeztette Dél-Koreát - Háborús híreink kedden

Az ukrán elnök, Volodimir Zelenszkij retorikájában jelentős változás figyelhető meg a háború lezárását illetően. Míg korábban ragaszkodott Ukrajna teljes területének visszaszerzéséhez, most inkább a hosszú távú biztonságra és a NATO-tagságra helyezi a hangsúlyt. Ez a váltás valószínűleg a frontvonalakon tapasztalható nehézségeknek és az új amerikai kormányzat hozzáállásának tudható be - számolt be a Washington Post.