100 évesen is baristaként dolgozik - Megosztotta a hosszú élet titkát az olasz nő

Az olasz Anna Possi 100 évesen is aktív baristaként dolgozik Nebbiunóban, egy észak-olaszországi kisvárosban. A Bar Centrale tulajdonosa 1958 óta vezeti a kávézót. Története nem csak a hosszú élet titkáról, de az olasz kávézókultúra változásairól és a munka iránti szenvedélyről is szól - írta a The Guardian