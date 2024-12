Súlyos repülőgép-szerencsétlenség történt, lezuhant egy 67 főt szállító repülőgép

Az Azerbaijan Airlines járata az azerbajdzsáni Bakuból az oroszországi Groznijba tartott, amikor a rossz időjárási körülmények miatt átirányították. A gép Aktau város közelében zuhant le, mintegy két mérföldre a várostól.

️️ BREAKING: A passenger plane flying from Baku to Grozny has crashed in Kazakhstan, with 72 people on boardThe aircraft, operated by Azerbaijan Airlines, went down near the Kazakh city of Aktau, according to local news agency Tengrinews.The plane carried 67 passengers and pic.twitter.com/DJPlq7Vaxm