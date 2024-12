Oroszország újabb ukrán területeket szerzett

A RIA állami hírügynökség jelentése szerint a minisztérium közölte,

hogy erői elfoglalták Ivanivkát a Donyecki területen és Zahryzovét a Harkivi területen.

Idézik a minisztériumot is, amely szerint az elmúlt héten négy brit gyártmányú Storm Shadow rakétát lőttek le.

Eközben az amerikai Institute for the Study of War (ISW) azt közölte, hogy Oroszország valószínűleg a Pokrovszk régióban lévő Kurakhove város határáig nyomult előre.

Az ISW az alábbi térképet közölte a háború állásáról.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio