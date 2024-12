Nemsokára megszerzi Oroszország a legendás amerikai Abrams harckocsik legféltettebb titkait

Az alábbi felvétel Nyizsnyij Tagilban készült, ahol az orosz harckocsigyártás központja, az Uralvagonzavod is található.

The Russians brought a US-made M1A1SA Abrams main battle tank captured from Ukraine to the Uralvagonzavod tank plant in Nizhny Tagil. pic.twitter.com/IlJY3NmoQX