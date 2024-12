Történelmi rakétakilövésen van túl az Egyesült Államok: először vetették be a félelmetes THAAD-rendszert éles körülmények között

Az amerikai THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) rendszert az elmúlt 24 órában használták egy Jemenből érkező rakéta elfogására

- közölte egy névtelenséget kérő forrás a Reuters hírügynökséggel.

American soldiers reportedly intercepted a Houthi missile over Israel with THAAD air defense system last night. pic.twitter.com/ZphaivCtjB