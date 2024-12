Egy teljesen új ország jöhet létre: összecsaphatnak egymással a nagyhatalmi érdekek

Peking Afrika szarváért felelős különmegbízottja Mogadishuba látogatott, hogy biztosítsa az országot a támogatásáról. Hszüe Bing látogatása azért különösen fontos, mivel ezzel nagyon erős partnerre tesznek szert a kelet-afrikai országban, miközben az Ádeni-öböltől délre található terület, Szomáliföld a függetlenedés útjára lépett.

Az Egyesült Államokban egyre több hang támogatja, hogy hivatalosan új országként ismerjék el a szeparatista területet.

Hszüe azt mondta Haszan Sejk Mohamud szomáliai elnöknek, hogy Kína „támogatja Szomáliát nemzeti szuverenitásának és területi integritásának megőrzésében”. A térségi feszültséget jelentősen növelte, hogy december 12-én beiktatták Szomáliföld új elnökét, Abdirahman Mohamed Abdullahit, más néven Irrót. A térség még 1991-ben kiáltotta ki a függetlenségét, azóta kvázi önállóan működött, ám ezt a világ egyetlen kormánya sem ismerte el hivatalosan. Mogadishu továbbra is vitatja az elszakadás tényét, álláspontjuk szerint a terület Szomália északi részét képezi.

This is the official and legitimate map of the Republic of Somaliland. I appeal to all Somaliland citizens and media outlets to ignore or avoid other politically fabricated maps. #CorrectMapCampaign