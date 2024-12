Kína új dimenziót nyitott a tengeri hadviselésben: itt az eddigi legnagyobb partraszálló hajó

A Hszinhua hírügynökség beszámolója szerint a Szecsuán Kína eddigi legnagyobb partraszálló támadóhajója, 40 000 tonnás vízkiszorítással.

A hajó különlegessége az elektromágneses katapult rendszer, amely lehetővé teszi vadászgépek közvetlen indítását a fedélzetről.

Emellett a hajó képes szárazföldi csapatok partraszállítására és azok légi támogatására is. A hajó tervezése során a kínai mérnökök nagy hangsúlyt fektettek az innovatív megoldásokra.

A Szecsuán vízre bocsátása egy hosszabb folyamat része, amelynek során Peking modernizálja haditengerészetét. A kínai Népi Felszabadító Hadsereg Haditengerészete (PLAN) már több mint egy évtizede dolgozik azon, hogy globális műveletekre is képes legyen, túllépve a rész menti vizek határain. A hajó vízre bocsátása után további teszteknek vetik alá, beleértve a tengeri próbákat is. Információk szerint szerint Kína már egy nukleáris meghajtású repülőgép-hordozó tervezésén is dolgozik, amely lehetővé tenné, hogy hajóit távoli vizeken is bevethesse anélkül, hogy gyakori üzemanyag-utántöltésre lenne szükség.

A fejlesztés különösen jelentős az Egyesült Államokkal való stratégiai versengés kontextusában. Az USA jelenleg 11 nukleáris meghajtású repülőgép-hordozóval rendelkezik, amelyek lehetővé teszik, hogy folyamatosan több csapásmérő csoportot tartson bevetésre készen világszerte, beleértve az ázsiai-csendes-óceáni térséget is.

Címlapkép forrása: Li Tang/VCG via Getty Images