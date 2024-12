Az orosz Uralvagonzavod hadiipari üzemébe szállított, jó állapotú, amerikai gyártmányú M1A1SA Abrams harckocsit videóztak az orosz állampolgárok Nyizsnyij Tagilban – számolt be róla több lap is. Az orosz fegyveres erőknek már csak öt települést kell „felszabadítaniuk”, hogy teljessé váljon a szakadár Luhanszki Népköztársaság területe – számolt be róla a Ria Novosztyi . Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb információival.