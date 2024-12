Rossz hír jött Amerikából: ha ez igaz, egy ideig még biztos nem lesz vége a háborúnak

Miközben Oroszország azt kommunikálja, hogy tárgyalni akar Ukrajnával, Moszkva szándékosan teljesíthetetlen előfeltételeket szab a diplomáciai folyamat megkezdéséhez, melynek oka, hogy valójában nem akarnak az oroszok kompromisszumos békét, hanem Kijev teljes kapitulációját akarják elérni - írja friss elemzésében az amerikai Institute for the Study of War (ISW) agytröszt.