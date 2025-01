Amerika már teszteli a jövő szuperfegyverét: felszállt a hatodik generációs B-21 Raider bombázó

A bejelentések szerint a B-21 Raider fejlesztése a terveknek megfelelően halad. Az AirPower 2.0 (MIL_STD) X fiókjában közzétett információk 2024. december 31-én már három repülőgép támogatja aktívan a bombázó repülési tesztjeit. A Northrop Grumman, a projekt mögött álló védelmi vállalat kulcsfontosságú frissítéseket jelentett be a Raider képességeinek validálására irányuló erőfeszítések részeként.

A B-21 Raiderek a repülési és földi tesztek kombinációját végzik, hogy biztosítsák, a program a jövőbeni műveleti bevetésre alkalmas pályán maradjon

- közölte a vállalat. Ez a mérföldkő aláhúzza a B-21-es program folyamatos előrehaladását, amelyet az amerikai légierő jövőbeli nagy hatótávolságú csapásmérő képességeinek egyik sarokkövének tekintenek.

A B-21 Raider egy következő generációs nagy hatótávolságú stratégiai bombázó, amelyet a modern hadviselés változó követelményeinek megfelelően terveztek.

A gép számos csúcstechnológiával lesz ellátva, ezzel az első hatodik generációs bombázója lesz. Fejlett lopakodó képességei lehetővé teszik, hogy behatoljon az erősen védett légterekbe, míg nyílt felépítése biztosítja, hogy idővel zökkenőmentesen integrálhassa az új technológiákat.

Three B-21 Raider's are currently supporting the bombers flight test campaign. In addition to 1 B-21 (T-1) supporting flight testing out of Edwards AFB, 2 aircraft are currently supporting ground testing. 3 additional aircraft are expected to join the flight test campaign soon. pic.twitter.com/gmTjWYIEDS