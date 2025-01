Drámai veszteségeket jelentett mindkét fél ugyanarról a frontszakaszról: folytatódnak a véres összecsapások

Oroszország és Ukrajna is jelentett a kurszki területen folyó harcokról, hatalmas veszteségeket sorolnak fel a másik oldalnak.

Kijev és Moszkva is beszámolt arról, hogy mekkora veszteséget okoztak a másik oldalnak Kurszknál. Ukrán oldalról Olekszandr Szirszkij főparancsnok sorolta fel, hogy csak itt 38 ezer fős veszteséget okoztak az oroszoknak. Elmondta, hogy emellett 1000 darab haditechnikai eszközt semmisítettek itt meg, valamint összesen 40 ezer katona átirányítását sikerült elérni a térségbe. Hozzátette, hogy csak itt körülbelül 700 orosz fegyvereset fogtak el. Itt vetették be először az észak-koreai katonákat is, akik gyorsan legalább 1000 fős veszteséget szenvedtek el.

Nem kellett sokáig várni Moszkva hasonló jelentésére sem, akik szintén a hadművelet kezdete óta gyűjtik az ukránok veszteségeit. Szerintük 47 ezer fős veszteséget okoztak Kijevnek, miközben további 263 harckocsit, 204 gyalogsági harcjárművet, 144 páncélozott szállítójárművet, 1390 páncélozott harcjárművet, 1316 járművet, 339 tüzérségi eszközt vesztettek itt az ukránok.

Az ukrajnai háború egyik legnagyobb meglepetését 2024-ben Kijev váratlan kurszki offenzívája jelentette augusztusban.

Miközben az orosz csapatok Donyeckben haladtak előre és súlyos az ukrán védelemről sorra jöttek a létszámhiányról szóló jelentések, a kelet-európai ország hadvezetése mégis egy nagyszabású támadás mellett határozta el magát. A kurszki behatolás láthatóan alaposan meglepte Moszkvát is, mivel a támadók gyorsan 1000 négyzetkilométernyi terület felett vették át az ellenőrzést, miközben az orosz védelem gyorsan hátrálni kényszerült. A harcok képe azt követően némileg átalakult, az orozok lassanként elkezdték visszaszorítani az ukránokat.

A felek által nyilvánosságra hozott adatokat érdemes fenntartásokkal kezelni, mivel minden esetben igyekeznek felnagyítani az ellenfél veszteségeit, míg a sajátjukat elrejteni. A magas számok viszont azt jelzik, hogy a térségben nagyon véres összecsapások zajlanak, amely mindkét oldalról jelentős áldozatokat követel, bár vélhetően azért alacsonyabbakat, mint amekkorákat a felek állítanak.

