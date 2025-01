A 155-ös dandár Ukrajna egyik legnagyobb gépesített dandárja, egyebek mellett német Leopard 2-es harckocsikkal és francia Caesar önjáró tarackokkal is fel vannak szerelve.

A Forbes úgy ír a dandár helyzetéről, hogy az “elkezdett szétesni,” mielőtt egyáltalán megérkezett volna Pokrovszkba, megerősítve a fontos donyecki város védelmét. A települést jelenleg 70 ezer orosz katona tartja támadás alatt.

A 155-ös dandárnak papíron 5800 katonával kellene rendelkeznie, de a Forbes szerint

1700-an engedély nélkül távoztak a formációból, miközben Ukrajna nyugati részében, Lengyelországban, Franciaországban készültek az újabb bevetésre.

A dandár mintegy 500 tagját a mai napig nem találják.

Ukrán vezetők szerint a fő probléma az, hogy az ukrán hadvezetés az elmúlt hónapokban új dandárok létrehozásán dolgozott gőzerővel, ahelyett, hogy feltöltötte volna az olyan veterán szervezeteket, mint a 155-ösök. Ennek eredménye az lett, hogy az új dandárok rosszul felkészültek és gyengén szervezettek lettek, a régi dandárok pedig nem kapták meg a megfelelő erősítést, sem katonák, sem technikai eszközök tekintetében. Azért teszik ezt, mert azt akarják bizonyítani az ukrán vezetők, hogy bőven van még elég tartalékuk ahhoz, hogy tovább harcoljanak az oroszok ellen, úgy is, hogy a harctéri hatékonyságot mindez jelentősen csökkenti.

A 155-ösöket be is vetették már Pokrovszk térségében: súlyos veszteségeket szenvedtek ember és technika tekintetében is. Az ukrán vezetés ezután jött rá, hogy a 155-ösöket kellene megerősíteni új dandárok létrehozása helyett, ez viszont sem az elveszett technikát, sem az elesett katonákat nem hozza vissza - zárja gondolatait az amerikai lap.

