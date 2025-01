Szétlőtték az oroszok Ukrajna saját fejlesztésű Bohdana tarackját

A Bohdana egy modern, teljes egészében ukrán fejlesztésű önjáró tarackcsalád, 155 milliméteres, NATO-kaliberre konfigurálták. A projekt fejlesztése 2015 óta folyik, de a sorozatgyártás csak valamikor 2023 környékén indult be.

Most úgy néz ki, az orosz erők telibe találtak egy Bohdanát egy Lancet típusú páncéltörő drónnal:

az éjjeli csapás során a jármű lángra kapott és kiégett.

Lancet strike on a Ukrainian Bohdana SPH, which seems to have set the ammunition compartment on fire, leading to several secondary detonations during its attempt to drive away.At the bottom left the channel also shows another footage of a strike on a Ukrainian MBT pic.twitter.com/qpOvo0uq5q