Térképen Oroszország 2024-es nagy menetelése: sok területet szereztek meg, de súlyos áron

Az amerikai Institute for the Study of War (ISW) kutatóintézet közzétette a 2024-es ukrajnai összesítését, amelyben számba vette, hogy a Kreml milyen eredményeket ért el tavaly az ukrajnai háborúban. Az elemzőház minden nap frissíti az ukrajnai háborúról készített térképet, most ezekből készített egy rövid videót, amelyben minden hónap végét mutatja be. Ezen az látható, hogy ameddig 2024 elején nem igazán voltak jelentős mozgások a háborúban, ez a tendencia végül az év második felében megváltozott, az oroszok gyorsan törtek előre.

Az orosz csapatok különösen a frontvonal keleti szakaszain értek el jelentős sikereket,

ahol az év elején elfoglalták Avgyijivkát, majd az erődvárostól fokozatosan nyugat felé haladva vették át az ellenőrzést egyre nagyobb területek felett. A haladássorán végül több város is elfoglaltak, valamint a kelet-ukrajnai térség egyik legfontosabb központjához, Pokrovszkhoz értek el a csapatok. A háborút megelőzően mintegy 70 ezer fős település fontos logisztikai és katonai centrum, elvesztése súlyos csapást jelentene Kijev számára. A másik látványos változást Harkivtól északkeletre nyíló frontszakasz jelentette, ám a kezdeti sikereket követően itt az ukrán védelem hamar megállította az orosz nyomulást.

NEW: Russian forces gained 4,168 sq km (1,600 sq mi), largely comprised of fields and small settlements in Ukraine & Kursk Oblast, at a reported cost of over 420K casualties in 2024. Russian forces have thus suffered ~102 casualties per sq km of Ukrainian territory seized. (1/3) pic.twitter.com/rY17dLH05D