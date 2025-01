Leleplező felvételek: Izrael már bőven Aszad bukása előtt komoly akciókat folytatott Szíriában

Látványos videót tett közzé az IDF tegnap: a videón az látható, amint az izraeli elit alakulatok megtámadnak egy föld alatti rakétagyártó üzemet Szíriában.

DECLASSIFIED: In September 2024, before the fall of the Assad Regime, our soldiers conducted an undercover operation to dismantle an Iranian-funded underground precision missile production site in Syria. Watch exclusive footage from this historic moment. pic.twitter.com/s0bTDNwx77