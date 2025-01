Videó: új feladatot találtak az ukránok a világ egyik legnépszerűbb fegyverének

Az oroszok és ukránok által egyaránt gyakran bevetett apró FPV drónok ellen szinte lehetetlen védekezni: a fegyverek túl aprók a modern légvédelmi eszközök számára, kézifegyverekkel azonban szintén nehéz lelőni őket, hiszen nagyon gyorsan tudna mozogni. Kivéve, ha valakinek van egy sörétes puskája.

Mind Kijev, mind Moszkva részéről volt már példa arra, hogy a katonák kifejezetten drónvadászat céljából sörétes fegyvereket vittek magukkal a frontra, a ma megjelent felvételen éppen egy ukrán katona használja hasonló célra a jó öreg Remington 870-est.

A Ukrainian soldier shoots down a Russian FPV drone using a Remington 870 shotgun. pic.twitter.com/eYWegbyno3 — NoHoldsBarred (@AussieSteve64) January 3, 2025

Az amerikai Remington gyár 870-es sima csövű előágyszánas ismétlőpuskája a világ legnépszerűbb ilyen fegyvere (a szintén amerikai Mossberg 500-as mellett): népszerű a vadászok és a sprotlövészek körében, de rendőrségek, terrorelhárító alakulatok és fegyveres erők is előszeretettel alkalmazzák megbízhatósága miatt (a szomszédos Ausztriában is ez a fegyveres erők sztenderd sörétes puskája, de az amerikai és francia hadsereg is használja).

Mivel a sima csövű ismétlőfegyverek képesek különféle sörétes lőszerek kilővésére (ezért hívják őket a köznyelvben sörétes puskának, függetlenül attól, hogy tudnak egy lövedéket tartalmazó lőszereket is tüzelni) ezért

jóval nagyobb területet tudnak beteríteni, ami azt jelenti, hogy jobb eséllyel lehet eltalálni velük kis méretű mozgó célpontokat, legyen szó vadkacsákról, vagy a videón is látható kis méretű drónról.

Címlapkép forrása: Wikimedia Commons. A címlapkép illusztráció, az amerikai Nemzeti Gárda tisztje látható rajta a Remington 870-es katonai célokra átalakított verziójával.