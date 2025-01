Egy orosz alakulat utolsó írmagja is kipusztult Ukrajnában

A Sztorm-Oszétia az orosz-ukrán háború minden bizonnyal egyik legszerencsétlenebb alakulata. Az eredetileg nagyjából háromszáz fős zászlóalj az egyébként nem túl fényesen sikerült 2023-as ukrán offenzíva során Zaporizzsja megyében állomásozott. Bár Kijev a régióban meglehetősen kevés területet szerzett, a Sztorm-Oszétia zászlóaljat azonban sikerült bekerítenie és megsemmisítenie. A harcokban az alakulat helyettes parancsnoka is életét vesztette, mindössze a felsővezetés egy része és a médiastáb úszta meg a mészárlást, majd csatlakozott a szintén észak-oszétiai Alánia alakulathoz.

Most azonban nagyon úgy néz ki, hogy a 2023-as vereséget túlélő parancsnok, Szergej Melnyikov is életét vesztette Zaporizzsjában.

Chief of staff of Russian battalion Storm Ossetia eliminated in Zaporizhzhia region Defense Intelligence of Ukraine Sergey Kama Melnikov was killed in an operation of the Ukrainian Intelligence unit Kraken on Dec 29, 2024. An FPV ambush was carefully planned based on pic.twitter.com/EcBQNbK9wi