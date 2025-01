Elképesztő felvétel: eddig nem látott páncéloscsata alakult ki Pokrovszk térségében

Az orosz-ukrán háborút mindvégig drónok, lövészárkok és a tüzérség harca jellemezte, a második világháborús történetekből ismert hatalmas páncéloscsaták kialakulására még csak esély sem volt. Hovatovább, az eddigi közel három év alatt még az is ritkaságszámba ment, ha egy-egy ellenséges harckocsi találkozott egymással, és tűzpárbajt vívott volna.

Így némileg egyedülállónak minősül a közösségi médiában most terjengő, közel négy perces felvétel, amelyen egy orosz páncélozott oszlop halad az ukrán kézen lévő, ostromlott Pokrovszk térségében, eközben pedig beleütközik két ukrán harckocsiba.

Russian and Ukrainian tanks meet in very close proximity just outside of Pokrovsk with the Russian tank winning out and destroying the Ukrainian tank with multiple direct hits. pic.twitter.com/2T72RHvWYS