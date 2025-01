Hihetetlen videó terjed egy ukrán MiG-29-esről – Kötélből lehettek a pilóta idegei

A videó állítólag Szumi régióban, vagyis Ukrajna északi határánál készült. A felvételen látható, amint az ukrán vadászbombázó hirtelen éles fordulatot vesz, és kitér az orosz légvédelmi/levegő-levegő rakéta elől.

A lényeges jelenet négy képkockára bontott felvétele:

A four-frame clip of a Ukrainian MiG-29 likely dodging a SAM or AAM missile. I wish a full HD video was available. pic.twitter.com/y72SSCO7aH