Aktiválták Magyarország szomszédjában az FK-3-as kínai rakétarendszert

Magyarország déli szomszédjánál, a Pekinggel nagyon szoros kapcsolatot ápoló Szerbiában üzembe helyezték a kínai haditechnológia exportra szánt közepes hatótávolságú rakétarendszerét, az FK-3-at. A belgrádi védelmi minisztérium közlése szerint a szerb személyzet a szükséges kiképzéseket a keleti nagyhatalomban végezte el. A közlemény szerint a rendszer egy parancsnoki központból, rakétakilövő állomásokból, radarokból és logisztikai járművekből áll. Hozzátették, hogy Szerbia légvédelmi képességei jelentősen javultak a lépéssel.

A 250. légvédelmi rakétadandár FK-3-mal felfegyverzett zászlóaljában naponta folyik a kiképzés, valamint a személyzet teljesítményének ellenőrzése és értékelése

– írja a tárca. Szerintük ezzel Belgrád képes lehet megfelelő védelmet biztosítani a legfontosabb stratégiai célpontok számára, valamint az esetleges légi felderítés és támadások ellen is jobban védetté vált.

What happened in 1999 will never happen again.Serbia is now the 1st in Europe to be able to independently operate and maintain the Chinese-made FK-3 air defence missile system!The FK-3 is the export version of Chinas latest HQ-22 mid-range air defense weapon system. pic.twitter.com/Dd4HaHSJeX