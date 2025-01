Egyetlen nap alatt felfoghatatlan veszteség érte az orosz hadsereget

Ukrajna egyetlen nap alatt öt orosz légvédelmi rendszert semmisített meg, amelyek szinte felfoghatatlanul drágák, a pusztítás összértéke körülbelül 350 millió dollár.

Az ukrán hadsereg hétfőn megsemmisített két Pancír-S1, egy 9K33 Osza és két darab Sz-300 légvédelmi rendszert, közölte az ukrán haditengerészet, amit időközben független források is megerősítettek a Newsweek szerint.

Ezek az eszközök kulcsfontosságúak Oroszország hadseregének, például a Kercsi híd védelmében, amely összeköttetést biztosít Oroszország és a megszállt Krím között. Az ukrán védelmi minisztérium egy drón által rögzített videót is megosztott, amely az egyik Pancír-S1 rendszer elpusztítását mutatja Herszon térségében.

Another 'no-analogue' scrap metal.Ukrainian drones destroyed a Pantsir-S1 air defense system in the Kherson region.: UA Navy pic.twitter.com/Nr01VCzumZ — Defense (of) January 6, 2025

Elemzők szerint Ukrajna célzottan gyengíti Oroszország légvédelmi kapacitásait, hogy hosszú távon hatékonyabban alkalmazhassa a saját légierejét. Az amerikai Institute for the Study of War szerint, ha Ukrajna sikerrel jár, akkor

a későbbiekben jelentős előnyre tehet szert a légi műveletekben és mélyen Oroszországon belül is csapásokat hajthatnak végre.

Az ukrán haditengerészet hétfői közleménye szerint a megsemmisített orosz légvédelmi rendszerek tovább gyengítik az ellenséges erőket a szárazföldön, tengeren és levegőben.

A megsemmisített eszközök pénzügyileg is komoly veszteséget jelentenek Moszkvának: 350 millió dollárra, vagyis 140 milliárd forintra teszik az okozott kárt.

Címlapkép forrása: Leonid Faerberg/SOPA Images/LightRocket via Getty Images