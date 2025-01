Hiába köhög a szupermodern vadászgépek fejlesztési programja, Amerika nyugdíjazhatja a legendás F/A-18 Horneteket

Az amerikai haditengerészetnél az elmúlt időszakban megsokasodtak a késedelmek a F-35-ös vadászgépek leszállításával kapcsolatban, ám a védelmi minisztérium nem változtatott az F/A-18-as Hornetek lecserélési időpontján – számolt be a Defense One.

Az Egyesült Államok régóta tervezi, hogy modernizálja a haditengerészet vadászgépeit, ennek pedig fontos lépése, hogy az elöregedő járműveket ötödik generációs lopakodó képességekkel bíró F-35-ösökre cseréli. Az elképzelés azonban komoly akadályokkal szembesül, mivel már több mint egy éve késnek a megrendelésekkel, ez pedig komoly csúszásokat vetít előre a végső cél elérésével kapcsolatban is.

Nem fog minden egyik napról a másikra megtörténni, de jelenleg úgy gondolom, hogy az előrejelzések szerint 2030-ra még mindig befejezzük a programot

– mondta William Mitchell ezredes, a 11. tengerészgyalogos repülőgép-csoport parancsnoka. A szállítások jelenleg a gyártó Lockheed Martin technológiai fejlesztési problémái miatt csúsznak, júliusban a Pentagon már zöld utat adott a hadiipari óriásnak, hogy a legújabb frissítés teljes verziója nélkül is leszállítsák az F-35-ösöket. Mitchell szerint ezek a késedelmek átmeneti csúszást okoznak, de a végére arra számít, hogy a gyár behozza a lemaradását. Az amerikai tengerészgyalogság második F-35C századának, a VMFA-311-nek már hónapokkal ezelőtt meg kellett volna kapnia a teljes tíz darabos rendelést, de az utolsó négyet várhatóan csak májusban szállítják le.

Hatással van, hogy kevesebb repülőgépünk van... de egyetlen bevetés sem akadozik. Még mindig képesek voltak repülni a hat repülőgépükkel

– mondta az ezredes. Hozzátette, hogy náluk a szoftver megfelelően működik.

Az amerikai tengerészgyalogság egy 2022-es terv szerint összesen 67 darab F-35C és 353 darab F-35B repülőgépet tervez vásárolni. A kiszolgáló infrastruktúra átalakítása már megkezdődött, teljes erővel arra készülnek, hogy az F/A-18-aoskat hamarosan teljesen le tudják majd váltani. Ez nem jelenti azt, hogy a korosodó vadászgépeket már nem fejlesztik, a régebbi típusok is megkapják a legújabb fejlesztéseket, a tervek szerint az utolsó pillanatig kihasználják a Horneteket. Az alkatrészek utánpótlása ezekből a gépekből továbbra is kimagasló, ezért probléma esetén továbbra is könnyedén helyre tudják hozni a hibákat.

