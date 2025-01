Kulcsfontosságú területen kaphat kihívót Elon Musk

A vállalat tervei szerint a korábbi NASA űrhajósról, John Glennről elnevezett hordozórakéta visszatérő első fokozata egy hajón elhelyezett platformon landol majd, ha sikerrel jár a tesztrepülés. Az űrkutatásban az újrafelhasználható eszközök kiemelt fontosságúak manapság, amelyek segítségükkel a vállalatok csökkenthetik az egyébként rendkívül költséges iparág kiadásait, valamint a környezetet is megkímélhetik az egyszer használatos eszközökből származó szeméttől.

Both SpaceX's Starship (397 ft tall) and Blue Origin's New Glenn rocket (321 ft tall) are scheduled to launch next week.This will be the first launch for Jeff Bezos' New Glenn rocket. New Glenn on Jan 8th, Starship on Jan 10th. pic.twitter.com/6UPfsjVJN1