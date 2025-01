Musk betámadta, visszavágott az európai atomhatalom vezetője

Keir Starmer brit miniszterelnök élesen bírálta Elon Muskot az Egyesült Királyság szexuális visszaélésekkel kapcsolatos történelmi ügyeinek kezeléséről tett kijelentései miatt. Eközben Emmanuel Macron francia elnök is aggodalmát fejezte ki Musk európai politikába való beavatkozása miatt.

Keir Starmer hétfői beszédében kijelentette, hogy „egy határt átlépett, amikor Musk félrevezető információkat terjesztett a közösségi médiában”. A brit miniszterelnök különösen élesen bírálta a Tesla vezérét, amiért a szélsőjobboldali agitátort, Tommy Robinsont is támogatásáról biztosította, aki korábban majdnem ellehetetlenítette egy kiskorúak szexuális zaklatásával foglalkozó ügy kivizsgálását. Musk az elmúlt napokban többször is támadta Starmer és Jess Phillips brit védelmi minisztert az X platformon, többek között „erőszakos népirtás apologétája” és „gonosz boszorkány” jelzőkkel illette – írja a Financial Times.

Starmer hangsúlyozta, hogy öt éven át főügyészként számos kiskorúak szexuális zaklatásával foglalkozó ügyet újranyitott, és határozottan fellépett az ilyen bűncselekmények ellen.

Hozzátette, hogy Musk tevékenysége csak a megfélemlítést és erőszakos fenyegetéseket szítja, amelyek célja a szélsőjobboldali ideológiák erősítése. Az ügy különösen érzékeny, mivel Musk a múlt héten azt állította, hogy Starmer az egyik főoka a Rochdale-i gyerekeket érintő zaklatási ügy feltárásának sikertelenségében, noha erre semmilyen bizonyíték nincs.

Emmanuel Macron is aggodalmát fejezte ki Musk politikai beavatkozásai miatt, különösen amiatt, hogy nyíltan támogatta a német szélsőjobboldali Alternatíva Németországnak pártot a közelgő választások előtt.

Macron szerint Musk tevékenysége egy új reakciós nemzetközi mozgalmat erősít, amely közvetlenül beavatkozik az európai politikai folyamatokba.

A német kormány azonban próbálta jelentékteleníteni Musk hatását, mondván, hogy kijelentései nem képesek befolyásolni egy 84 milliós ország politikáját.

Címlapkép forrása: Leon Neal/Getty Images