Felvételek bizonyítják: megérkezett a frontra a világ egyik legnagyobb önjáró tarackja

2024 decemberében olyan felvételek árasztották el a közösségi médiát, amelyek szerint észak-koreai gyártmányú 170 milliméteres M1989 Kokszan önjáró tarackokat szállítanak vasúton valahol Oroszország belsejében. A feltevést az is erősítette, hogy az orosz vasúttársaság szerelvényei voltak láthatóak a képeken. Egészen eddig viszont nem erősítette meg senki, hogy a világ egyik legnagyobb lövege megjelent volna a harcok közben.

Nem kellett túl sokat várni az első megerősítésre, 2025 elején a frontvonal közelében egy rejtekhelyen állomásozó Kokszanról terjedtek el a felvételek. Azt nem tudni pontosan, hogy a tarack Ukrajnába került vagy esetleg az oroszországi Kurszknál vetették be.

Az nem derült ki, hogy Phenjan pontosan önjáró tarackot adott át Moszkvának.

North Korea has handed over 170-mm M1989 Koksan artillery systems to RussiaThe first footage has appeared, confirming that they have reached the front.Range: Up to 40 km with standard munitions. Up to 60 km with rocket-assisted shells.Firing Rate: Capable of firing 1-2 pic.twitter.com/f3sxS9ntn0