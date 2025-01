Ilyet még senki nem csinált: történelmi tettet hajtott végre az ukrán légierő pilótája

2024. december 13-án hajnalban hajtott végre Oroszország tömeges támadást Ukrajna ellen, ekkor közel 200 drónt, valamint 94 rakétát vetettek be. Ezen a napon szállt fel az amerikai gyártmányú vadászgép, amely

egyetlen bevetés alatt hat rakétát is semlegesített.

A Fighting Falcon történetében először fordult elő, hogy egy F-16-os vadászgép hat orosz cirkálórakétát semmisített meg egyetlen harci bevetés során

– közölte a légierő parancsnoksága. Jurij Ihnat szóvivő azt mondta erről, hogy az Egyesült Államok tisztségviselői sem akarták elhinni a beszámolót. A hatalmas sikert arató pilóta kilétét nem fedték fel a közvélemény előtt.

Az elmondások szerint a vadászgép egy nagyobb csoport cirkálórakétát közelített meg, és az elektronikus hadviselés ellenére sikerült bemérnie a célpontokat. Az első esetben közepes hatótávolságú rakétákkal sikerült megsemmisítenie az orosz fegyvereket, másodjára rövid hatótávolságú eszközök is elegendőnek bizonyultak. Az ukrán F-16-osok négy levegő-levegő közepes és rövid hatótávolságú rakétával vannak felszerelve. A rakéták kilövését követően a kevés üzemanyaggal rendelkező gépet visszahívták a bázisra, de közben felfedezett egy újabb fegyvert, amely a főváros, Kijev felé tartott. Késlekedés nélkül úgy határozott, hogy

tüzet nyit az ágyúból a lövedékre, de ez rendkívül kockázatos manőver a nagy sebesség miatt.

A húzás sikeres volt, a pilóta két detonációról is beszámolt. Az ukrán katonák korábban szimulátorokban gyakorolták a hasonló helyzeteket, élőben azonban ezt megelőzően nem tudták hasznosítani a tudást. Bizonyítékokat egyelőre nem tártak fel a sikeres műveletről.

Ukrajna több F-16-os vadászgépet is kapott európai országoktól, így Hollandiától és Dániától. Az első ilyen típusú gépeket 1978-ban állították szolgálatba, azóta több mint 4600 darabot gyártottak le belőlük. Több ország is használta ezeket, valamint háborús helyzetekben is bevetették az amerikai gépeket.

Címlapkép forrása: Vitalii Nosach/Global Images Ukraine via Getty Images