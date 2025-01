Ukrajna támadása csak elterelés lehet: egy sokkal nagyobb offenzívára készülhetnek Kijevben

Az Egyesült Államokban működő Instutite for the Study of War ( ISW ) legfrissebb elemzése szerint az ukrán védelmi erők fokozódó offenzívája a kurszki területen az ukrán védelmi művelet új szakaszát jelezheti. Az intézet ugyanakkor óvakodik attól, hogy konkrét jóslatokba bocsátkozzon a helyzet alakulásával kapcsolatban.