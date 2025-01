Masszív UAV-támadás érte Engelst – Felcsaptak a lángok az orosz városban

A támadást Ukrajna indította, pilóta nélküli repülőgépekkel (UAV) támadták Oroszország Szaratov régióját. A kormányzó beszámolója szerint senki nem sérült meg, a légvédelmi erők jól végezték munkájukat.

A közösségi médiában közben számos felvétel jelent meg, melyen

jól láthatóan lángol az Engels melletti repülőgépüzemanyag-raktár.

Ukrainian drone strikes hit a fuel depot in the Russian city of Engels in Saratov Oblast, causing fire at the facility.Engels is located over 500km from the border with Ukraine. Situated there is also the Engels-2 Air Base of the Russian Long-Range Aviation, although it is pic.twitter.com/5ia4B0qTeV