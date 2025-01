Megint felrobbant az Engels-olajdepó - Hatalmas lángok világították meg az éjszakát

A közösségi médiában keringő videók alapján nagyon úgy néz ki, hogy az orosz hatóságoknak nem sikerült megfékezni az Engels-2-es légibázis kiszolgálására épített üzemanyag lerakatot mardosó lángokat.

A felvételek alapján úgy tűnik, tegnap éjszaka újabb robbanás rázta meg a depót.

Russias Rosreserv fuel depot in Engels reportedly suffered another massive fuel tank explosion overnight. The Russian strategic fuel storage facility, hit by Ukrainian attack drones early yesterday morning, continues to burn completely out of control as more tanks ignite. pic.twitter.com/hnvl9LfRKC