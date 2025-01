Saját tükörképével nézhet szembe Donald Trump: új korszak kezdődik Amerikában

Justin Trudeau-t 2008-ban választották meg először parlamenti képviselőnek Kanada második legnagyobb városában, Montrealban, sokak pedig már akkoriban miniszterelnök-alapanyagként tekintettek rá: apja, Pierre Trudeau 16 évig vezette a Liberális Pártot (1968-1984), melyből csak bő egy évig nem ült a kormányfői székben.

Noha a 2000-ben elhunyt apja temetésén tartott beszédét országosan közvetítette a kanadai televízió,

leghamarabb 2012-re tehető a '60-as évek „Trudeau-mániájanak” új aranykora,

miután az eredetileg irodalom- és tanárszakos politikuspalánta egy rákbetegek érdekében szervezett adománygyűjtő bokszmérkőzésen felülkerekedett egy konzervatív párti szenátoron.

A liberálisok 2011-es, óriási választási buktája után – amikor történelmük során először harmadik helyre szorultak, és a valaha volt legkevesebb mandátumukat szerezték – hatalmas lelkesedés övezte a fiatal, sztárokat meghazudtoló hatást keltő, majd globális szenzációvá váló Trudeau bejelentését, miszerint elindul a pártvezetésért.

A liberálisok Trudeau-val az élen feltámadtak a 2015-ben tartott parlamenti választáson és többséget szereztek,

kiebrudalva a 2006 óta kormányzó konzervatív miniszterelnököt, Stephen Harpert. A még csak most is 53 éves kormányfőt 2019-ben és 2021-ben újraválasztották, de ezek után már csupán kisebbségi kormányt tudott alakítani.

Az egyébként etikai és blackface-botrányoktól sem megkímélt Trudeau 2022-ben paktumot kötött a politikai palettán tőle balra álló Új Demokrata Párttal (NDP). A Jagmeet Singh vezette baloldali progresszívek külső partnerként belementek Trudeau támogatásába olyan szociálpolitikai lépésekért cserébe, mint az albérlők egyszeri pénzügyi kisegítése, a fogászati beavatkozások állami biztosítása vagy az alacsony jövedelműek adóvisszatérítésének növelése.

Trudeau can't escape blackface scandal as new photo lands on eve of Canada election https://t.co/nvECuqG3kh

A közel 10 évig regnáló Trudeau-kabinet legfőbb intézkedései között említhető

Lemondásakor Trudeau elmondta, bánja, hogy nem tudta teljesíteni azt a 2015-ben tett ígéretét, hogy átalakítja Kanada „győztes mindent visz” elvre épülő, brithez hasonló választási rendszerét egy arányosabb, rangsorolásos szisztémára.

Az emberek a közös dolgokat keresték volna ahelyett, hogy megpróbálják polarizálni és megosztani a kanadaiakat

– elmélkedett a politikus.

A koronavírus-járvány után tapasztalt világválság, politikai elégedetlenség és a jobboldali populizmus globális felívelése tehát újabb áldozatra lelt Trudeau személyében, hiszen

2023-ban neki és pártjának is szépen lassan összeomlott a népszerűsége:

az Angus Reid kutatócég adatai szerint 2024 decemberére 74% bírt kedvezőtlen véleménnyel róla.

Here's each G7 country's cumulative increase in real GDP per capita, since just before the pandemic: +10.1% +6.4% (thru Q2) +2.4% +1.5% (thru Q2) -0.7% -1.9% -2.0% pic.twitter.com/HEFmSK4t35