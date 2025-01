Sorra égnek el a gazdagok házai Los Angeles környékén, magántűzoltókat keresnek

Nagy bajban vannak a Los Angeles környékén élők a napok óta tartó súlyos tűzvész miatt, az erős szél miatt gyakorlatilag megfékezhetetlen lángok többek között a gazdagok házait is sorra éri el. Többen közülük a közösségi médián kérnek segítséget, elsősorban privát tűzoltókat keresve. Az ár? Nem számít.

A gazdagok segélykiáltása a magántűzoltókért nem meglepő, hiszen Los Angeles környékén is működnek is szolgáltatást nyújtó cégek. A mostani tűzesetnél is több magántűzoltót vetettek be az irányíthatatlanul terjedő tűzvészben, amely több mint 30 000 hektárt hamvasztott el eddig és több tízezer embert kényszerített evakuálásra, több mint 1000 épületet elpusztítva.

A magántűzoltók szerepe és hatékonysága azonban nem egyértelmű a katasztrofális tűzvészek korában – írja a Bloomberg. Az orkán erejű szél kevés időt hagyott volna a magán tűzoltócsapatoknak is a reagálásra, nyilatkozta Don Holter, az észak-kaliforniai Mt. Adams Wildfire tűzoltószolgálat egyik tulajdonosa.

Ilyen széllel a tűz egyenesen feléd tart, és semmit sem tehetsz, hogy megállítsd.

A bérelhető magántűzoltó szolgálatok az elmúlt években több kritikát is kiváltottak. Amikor Kim Kardashian és Kanye West a magántűzoltóknak tulajdonította 60 millió dolláros Los Angeles-i villájuk megmentését a 2018-as erdőtűztől, a lépést a növekvő egyenlőtlenség jelének tekintették: a gazdagok fizetnek a vagyonuk védelméért, míg mindenki másnak a hamuval kell szembesülnie.

A kaliforniai törvények értelmében a magántűzoltó szolgálatoknak regisztrálniuk kell magukat a helyi hatóságoknál, mielőtt belépnének egy erdőtűzzel fenyegetett területre. Holter elmondta, hogy a Mount Adams Wildfire szolgáltatásai iránt az elmúlt években megugrott a lakosok igénye. Általában a lakástulajdonosok megállapodást kötnek a céggel, tanácsot adnak a tulajdonuk védelmére, és szükség esetén készenlétben állnak, hogy reagáljanak egy erdőtűz esetén.

Az nem árulta el, hogy az Mt. Adams mennyit számít fel a háztulajdonosoknak, de megjegyezte, hogy a költségek az ingatlan méretétől, valamint a bevetett felszereléstől és személyzettől függnek.

Ahogy arról mi is beszámoltunk, Los Angeles környékén és a városhoz tartozó területeken 3-4 helyen ég a bozót, ahonnan lakott területekre terjedtek át a lángok a kedden néhány óra alatt kiterjedt tűzvészben.

Szerdán további épületek, köztük családi házak váltak a lángok martalékává, jóval meghaladva az ezret a házak számában mért veszteséget illetően. A hírek szerint Adam Brody és Leighton Meester filmszínészek háza is leégett.

A tengerparti Santa Monica településrészen további kitelepítéseket rendeltek el, a már korábban távozásra felszólított 30 ezer emberen felül. A tűz Hollywood Hills felé terjed, időközben 100 ezer főre nőtt az evakuáltak száma.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images