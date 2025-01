Támadás érte a csádi elnöki palotát, Orbán Viktor is megszólalt

A Reuters beszámolója szerint szerda este lövöldözés volt a csádi elnöki palota közelében. A hadsereg lezárta a környező utcákat a csádi fővárosban, N’Djamenában.

A támadás éppen akkor történt, amikor Vang Ji kínai külügyminiszter hivatalos látogatásra érkezett az afrikai országba.

Egy biztonsági forrás szerint

három jármű érkezett az elnöki palota körüli katonai táborhoz, ahol lövöldözni kezdtek, de a katonáknak sikerült semlegesíteniük őket.

A forrás szerint terrortámadás történt.

Csád régóta harcol a felkelő iszlamisták ellen. A jelenlegi elnök apját, az előző elnököt, Idriss Débyt iszlamista lázadók gyilkolták meg 2021-ben, amikor az ország északi részére látogatott. Halála után a hatalmat fia, Mahamat Idriss Déby vette át.

Franciaország sokáig katonákkal segítette Csád harcát a felkelők ellen, de N’Djamena nemrég úgy döntött, hogy nincs tovább szüksége egykori gyarmattartója támogatására.

A csádi kormányszóvivő csütörtökön azt mondta,

a támadást egy részeg férfiakból álló, késsel és machetével hadonászó, szervezetlen banda hajtotta végre, akiket a biztonsági erők könnyen semlegesítettek.

Abderaman Koulamallah elmondta, hogy 24 támadó, akik láthatóan alkohol és kábítószer hatása alatt álltak, az elnöki épülethez hajtottak, leszúrták a bejáratot őrző négy őrt, megölve egyet és megsebesítve kettőt.

A csoport ezután behatolt az elnöki palotába, mielőtt az őrök tüzet nyitottak volna, és 18 támadót megöltek, a túlélő hatot pedig őrizetbe vették.

A kormányszóvivő szerint valószínűleg nem terrorcselekményről volt szó.

Orbán Viktor miniszterelnök az X-en szólalt meg a csádi elnöki palota elleni támadás kapcsán csütörtökön.

Megrendülve értesültem a N'Djamenában történt támadásról. Ez az incidens sajnálatos, az erőszak nem megoldás. Csád kulcsfontosságú az egész Száhel-övezet stabilitása szempontjából, Magyarország pedig kiáll az ország kormánya mellett a szuverenitás és a biztonság érdekében tett erőfeszítéseiben

– írta a kormányfő csütörtökön.

I heard the news of the recent attack in NDjamena with a heavy heart. This incident is deplorable, violence is not an option. Chad is key to the stability of the whole Sahel region and Hungary stands by its government in its efforts for sovereignty and security. {:url}